Dopo il primo weekend di eventi sotto il segno di “Affustigare”, gli appuntamenti a Belvì non finiscono. Il piacere della scoperta si alimenta di nuove esperienze condivise, nel bel mezzo della natura e del territorio barbaricino. Nasce così il progetto “Barbagia Adventure” , anch’esso rientrante nel calendario di “Colori d’Autunno”, promosso dall’Associazione per il Recupero e la Valorizzazione delle Biodiversità, in collaborazione con Geoambiente-Ecoistituto del Mediterraneo, finanziato dalla Legge regionale 7 e facente parte del calendario del turismo-esperienziale. Avventurarsi e lasciarsi coinvolgere, vivere in simbiosi col territorio: il 16, 17 e 31 dicembre Belvì sarà ancora protagonista di una serie di iniziative aperte al pubblico.

Prima tappa di questo percorso esperienziale sabato 16 dicembre, quando alle 9, presso l’area dedicata da “tzia” Maria, partirà l’attività di survivor sportivo. Alle 10, su prenotazione, sarà possibile assistere ai laboratori esperienziali del miele, del “caschettes” (o “dolce della sposa”) e dei dolci tipici della Barbagia di Belvì. Ore 11 l’avvio di una serie di attività esperienziali sportive: arrampicata a parete e zip line (“Prove generali del volo d’angelo”). Poi la presentazione della rete di itinerari e del portale dedicato al turismo a piedi e in bicicletta nel territorio del Mandrolisai e della Barbagia di Belvì (relatore Marcello Usala). Alle 18 l’aperi-concerto e alle 21:30 il reading musicale.

Secondo appuntamento domenica 17 dicembre, con la partenza, ancora alle 9, del survivor sportivo da piazza Repubblica. Alle 10 e alle 11 le repliche, prima dei laboratori esperienziali del miele, del “caschettes” e dei dolci tipici, poi delle attività esperienziali sportive (arrampicata a parete e zip line). Presso i ristoranti locali, alle 14:30, si terranno le degustazioni gastronomiche. Alle 18 l’esibizione musicale presso i locali aperti al pubblico.

Infine, domenica 31 dicembre, in concomitanza con l’ultima giornata di “Affustigare”, partirà da Belvì l’escursione esperienziale lungo la via ferrata, con visita agli storici forgiatori dei campanacci di Tonara. Alle 10 il terzo e ultimo laboratorio di miele, “caschettes” e dolci tipici, e alle 11 l’avvio delle attività esperienziali sportive. Alle 14:30 l’evento “Tour Consapevole dei Sapori”, con le degustazioni presso i locali aderenti. Chiusura, alle 18, con l’esibizione musicale nei locali adiacenti all’evento.

A seguire il programma completo delle tre giornate di "Barbagia Aventure"