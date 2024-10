A due giorni da Ferragosto, nella settimana clou dell’estate, su ordine del Questore di Sassari, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, è stata disposta la chiusura per 15 giorni del "Coktail Bar Maracaibo" e del "Kelu Lounge Bar", i due locali di via Lido maggiormente frequentati dai turisti e dagli stessi algheresi.

Di seguito pubblichiamo la lettera inviata alla nostra redazione da Marco Cassitta, collaboratore e organizzatore di eventi nel locale Maracaibo di Alghero.

MARACAIBO MARE FORZA NOVE

La nostra ASSURDA storia inizia un lunedì piovoso, l’unico lunedì piovoso di questa caldissima estate, Lunedì 10 Agosto.

Per un chiosco stagionale la pioggia è un po’ come forare un copertone durante un viaggio, non te lo auguri mai, troppo tempo perso.

Nel nostro caso l’ ASSURDO lunedì piovoso ci ha costretti a bloccare lo spettacolo con il dj, il nostro amato aperitivo musicale, a interrompere di fretta e furia l’esibizione del ballerino Nico e correre al riparo nei pochi mq disponibili pur di non bagnarsi.

In una città meteoropatica come Alghero non potevamo che aspettarci un ASSURDO lunedì piovoso poco frequentato in quel del Lido.

Nonostante tutto invece i nostri clienti affezionati, finito il diluvio vengono a trovarci, si lavora, tranquillamente come da maggio, con il sorriso sulle labbra, felici di vendere divertimento e professionalità, in un chioschetto fronte mare che in questa estate è stato trasformato nel centro nevralgico della vita mondana "made in Alghero”.

Superiamo la mezzanotte in questo ASSURDO lunedì piovoso, le nuvole sembrano scomparse definitivamente, l’assenza del nostro dj e i 10 gradi in meno di temperatura si fanno sentire e i clienti ed amici iniziano a rincasare.

Dal Bar vicino sentiamo delle voci, discussioni tra ragazzi, sono animati, forse troppo, non capiamo il perché, qualche sguardo di troppo, sfide tra amici pensiamo e in poco tempo si accende la scintilla. Si spingono sul marciapiede fino a “sfilare” ,in questa bagarre di spintoni, proprio d’avanti a noi e poi sfumano verso l’altro chiosco più avanti.

Tutto finisce in pochi minuti, un ASSURDA rissa tra turisti e Algheresi, un’infelice “animazione” che dopo anni passati ad organizzare serate in discoteca, passa quasi inosservata. Caotica ma troppo veloce, perfino per permettere al servizio di sicurezza privata che garantisce l'ordine pubblico tra i chioschi, di intervenire.

L'ASSURDO gruppetto di ragazzotti svanisce nella notte Algherese lasciando tutti con un nuovo gossip da raccontare.

La notte finisce e il Martedì arriva portandoci nuovamente il sole, è il nostro campo d’azione preferito e tutto riprende come routine dall’aperitivo con la musica fino a tarda notte tra cocktails & spritz, l’ASSURDO lunedì piovoso resta un piccolo neo che nessuno sembra più ricordare. Echeggia tra alcuni amici e curiosi la notizia della rissa," pour parlè", una scusa come un altra per movimentare la chiacchierata con l’amico davanti un buon mojito in un martedì fronte mare.

Arriva così anche il Mercoledì. La stampa sembra essere interessata al nostro ASSURDO lunedì piovoso, leggiamo su alcune testate giornalistiche della rissa, abbiamo conferma del fatto che erano stranieri, Serbi prepotenti a quanto pare, che hanno avuto a che fare con qualche compaesano che non digeriva molto la prepotenza.

L’articolo forse esagera parlando di una mega rissa, ma ci sta, i giornalisti sono un po’ come noi organizzatori, si tende sempre a mettere un po’ più di fumo, ma la cosa mi las