Pioggia di sanzioni nella serata di ieri a Sassari, Ossi e Muros. I carabinieri della locale Compagnia hanno multato il titolare di un bar di Ossi e due titolari di altrettanti bar di Muros, tutti per aver permesso la consumazione di bevande oltre l'orario consentito dal Dpcm.

Contravvenzione anche per un cittadino del Bangladesh, titolare di un esercizio commerciale di vendita di oggettistica a Sassari, per la contestata assenza di dispositivi per l’igienizzazione. La titolare di un bar di Sassari sarebbe invece finita nei guai per aver consentito la consumazione al tavolo a più di quattro persone non conviventi. Quattro persone sono state invece sorprese in strada senza mascherine.

Nel complesso sono state controllate 71 persone e 15 attività commerciali.