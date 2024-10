Nel primo semestre del 2017 l'attività economica in Sardegna ha continuato a crescere in misura moderata, riflettendo la ripresa della domanda estera e il rafforzarsi di quella interna. I dati dell'indagine congiunturale della Banca d'Italia indicano una debolezza degli investimenti ma con un rafforzamento atteso nel 2018.

Nei primi sei mesi dell'anno risultano attive 143.110 imprese, +0,5% rispetto al 2016. Nell'industria il quadro è rimasto nel complesso positivo: alle difficoltà delle aziende dell'agroalimentare si è contrapposta una buona performance della chimica e del petrolifero con un vantaggio per le imprese più presenti sui mercati esteri. Nelle costruzioni la produzione ha ristagnato, a causa della debolezza del comparto delle opere pubbliche e del residenziale, anche se per il 2018 si profila una ripresa. Il turismo e i trasporti hanno beneficiato della crescita degli arrivi degli stranieri e l'attività del commercio si è irrobustita per la maggiore spesa delle famiglie. La lieve crescita dell'economia sarda non si è riflessa in un aumento dell'occupazione: -0,9% rispetto al 2016. Si è ridotto il numero dei dipendenti per effetto del calo dei lavoratori a tempo indeterminato, mentre sono aumentati gli occupati a termine e quelli autonomi.