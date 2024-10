Sono state differite le date di presentazione delle domande per il bando Pacchetti Integrati di Agevolazione "Industria, artigianato e Servizi, annualità 2013”. Le imprese interessate a partecipare potranno dunque validare le domande, accedendo al sistema informativo, a partire da oggi, giovedì 23 gennaio, sino alle 14 del prossimo 17 febbraio.

Il bando, che ha una dotazione di 40 milioni di euro, punta a migliorare ed aumentare la competitività, riqualificare i processi produttivi e sviluppare le innovazioni delle imprese sarde, per rilanciare il sistema economico della Sardegna. Le imprese, che potranno contare su procedure più snelle per superare alcune criticità e velocizzare l’adozione delle graduatorie, possono richiedere contributi finanziari per la realizzazione di investimenti produttivi innovativi, per l’acquisizione di servizi reali, la realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e lo svolgimento di attività di formazione.