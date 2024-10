A quarantotto ore dall'apertura del bando sul Microcredito sono arrivate alla Sfirs già 533 domande. Lo rende noto l’assessore del Lavoro, Mariano Contu. “I dati dimostrano un ottimo risultato - ha affermato l’esponente dell’Esecutivo - Il nuovo avviso regionale, finanziato dal POR Sardegna FSE, che mette a disposizione 31,5 milioni di euro per nuove iniziative (o per investimenti nell'ambito di iniziative già esistenti) era particolarmente atteso dai giovani, dalle donne e da tutti i soggetti non bancabili.