Così come temuto alla vigilia dell’apertura delle buste con le offerte, Alghero rimane senza voli agevolati su Roma e Milano con oneri di servizio pubblico. Ita e Aeroitalia si sfidano, invece, nel bando della continuità territoriale negli altri due scali.

I due vettori hanno presentato offerte per le tratte da Olbia, per Roma Fiumicino e Milano Linate e per quelle da Cagliari per i due hub nazionali. Sull'Olbia Roma è presente anche l'offerta della compagnia low cost Volotea. È quanto emerso all'apertura telematica delle buste per le offerte sui sei bandi relativi ai singoli collegamenti da e per l'Isola da parte della commissione di gara presieduta da Fabrizio Madeddu, direttore del servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'assessorato regionale dei trasporti.

Da segnalare che Ita Airways, sia via pec che a verbale durante lo streaming, ha voluto precisare che Aeroitalia ha presentato la documentazione con l'offerta il 10 luglio sottolineando che "un operatore diligente avrebbe potuto presentare l'offerta nel termine originariamente assegnato".

Il bando è stato riaperto dell'assessorato il 7 luglio proprio nel giorno in cui era prevista l'apertura delle buste, per un problema alla piattaforma di caricamento dei documenti. Non è escluso che possano esserci ricorsi da parte di qualche compagnia aerea.

La gara ha la durata di un solo anno e partirà da ottobre del 2024. In totale ci sono circa 26,5 milioni (iva compresa) a disposizione delle compagnie aeree, Le gare sono spacchettate nelle sei rotte da e per i tre scali sardi: Olbia-Milano Linate e viceversa con una dotazione di quasi 3 milioni, Olbia-Roma Fiumicino con 1,3 mln, Cagliari-Milano Linate con circa 6 mln, Cagliari-Roma Fiumicino con 8,7 mln, Alghero-Milano Linate con 2,2 milioni e Alghero-Roma Fiumicino con 5,4.

I vettori interessati avevano tempo fino al 27 giugno (62 giorni dalla pubblicazione della Gazzetta europea) per presentare le offerte, termine poi prorogato. Le compagnie potrebbero anche accettare gli oneri di servizio pubblico senza la compensazione economica. Ora la commissione di gara verificherà tutte le offerte per l'assegnazione provvisoria delle rotte.