Entreranno in servizio già domani i primi trenta medici tra quelli non specializzati che hanno risposto al bando dell'Ats per far fronte all'emergenza Covid-19. I posti disponibili sono 500, e dei 700 che hanno fatto domanda l'Azienda ne ha già chiamato 228.

I trenta saranno destinati tra le sedi Ats di Cagliari e Carbonia: un gruppo al Santissima Trinità nel nuovo reparto di Infettivi. Stanno ancora sottoponendosi alle visite di routine e al tampone i medici chiamati ma non ancora assegnati.

Sul fronte ospedali, nel fine settimana è attesa l'attivazione dei primi posti letto Covid all'ospedale Marino, sul lungomare del Poetto di Cagliari, che potrà contare su 80 posti dedicati. Affiancherà il Santissima Trinità garantendo all'area metropolitana di Cagliari due Covid hospital e due no Covid (Brotzu e Aou). A dicembre è prevista l'attivazione dei 100 posti letto all'ospedale Binaghi.