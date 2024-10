Un bandito armato e col volto coperto ha fatto irruzione nella tarda serata di ieri presso la tabaccheria di via Manca a Terralba. La rapina è avvenuta attorno alle 20,30 quando l’impiegata stava per chiudere l'attività. La donna, dopo aver terminato la chiusura della contabilità, si è trovata davanti il il malvivente con un passamontagna e la pistola in mano. Non è ancora chiaro se l'arma fosse un giocattolo.

Terrorizzata, la donna si è vista costretta a consegnare all'uomo l'incasso, circa mille euro in banconote di piccolo taglio.

Il rapinatore ha immediatamente abbandonato la tabaccheria dandosi alla fuga insieme ad un complice. La commessa ha chiamato il titolare dell'esercizio e i carabinieri di Terralba che sono a caccia dei responsabili.