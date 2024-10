Banditi in azione, alle 22 di ieri, 17 novembre, nel parcheggio del centro commerciale Le Vele, a Quartucciu.

Due malviventi hanno avvicinato la commessa di un bar puntandole qualcosa alla schiena, probabilmente una pistola, e costringendola a consegnare la borsetta con duemila euro, frutto dell'incasso della giornata.

I rapinatori sono poi fuggiti in auto facendo perdere le loro tracce. Sul posto, dopo la denuncia, è giunta una volante del Commissariato di Quartu che ha sentito la vittima avviando le indagini anche grazie all'ausilio delle immagini registrate dalle telecamere installate nel retro parcheggio.

Diverse persone sono state interrogate nella notte. L'inchiesta, coordinata dal dirigente del Commissariato Fabrizio Selis e dall'ispettore Gianni Noto, va avanti anche oggi senza soste.

La polizia ha perquisito una abitazione in un centro dell'hinterland. Non sono trapelate indiscrezioni. Dei soldi e della eventuale arma utilizzata dai malviventi non sarebbe stata comunque trovata traccia.

La rapina è avvenuta ai danni di una commessa 25enne che aveva appena chiuso il bar Dejavu all'interno de Le Vele.