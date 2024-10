Malviventi in azione ad Aidomaggiore. Nella notte è stato messo a segno un colpo nella tabaccheria edicola del paese. Il bottino è di 2mila euro di sigarette.

A rendersi conto dell'accaduto sono stati i carabinieri della locale Stazione, quando all'alba hanno notato che la porta d’ingresso dell'attività spalancata.

I militari hanno così fatto scattare l’allarme allertando anche la proprietaria del negozio. I colleghi della Compagnia di Macomer hanno subito individuato un sospettato, che sarebbe stato colto in flagranza col bottino.

Si tratterebbe di un uomo residente a Macomer, atteso domani in tribunale a Oristano per il processo per direttissima.