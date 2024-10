Una pattuglia dell'Aliquota Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Sanluri, intorno alle 3,10 di questa notte ha intercettato, in località Padru Picciu in comune di Ussaramanna, un furgone bianco con degli uomini travisati a bordo.

I militari hanno intimato l'alt ma in tutta risposta il mezzo ha puntato dritto sui militari, speronando l'auto di servizio ed investendo uno di loro. Per reazione, nella concitata fase, i carabinieri hanno esploso alcuni colpi delle armi in dotazione verso il mezzo, senza riuscire ad evitare l'investimento e senza riuscire a bloccarlo.

I banditi sono quindi riusciti a scappare facendo perdere le proprie tracce.

Le immediate ricerche hanno però permesso do trovare il furgone, risultato essere stato rubato qualche giorno fa a San Gavino Monreale abbandonato dai malviventi in località Saneris nel Comune di Pauli Arbarei.

I primi rilievi tecnici, ancor in corso sul mezzo da parte dei carabinieri, inducono ad escludere che qualcuno dei banditi possa essere rimasto colpito o ferito dai colpi esplosi dai militari.

Un carabiniere invece nelle concitate fasi dell'investimento ha riportato lesioni ed è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici che gli hanno assegnato 20 giorni di prognosi. Sono in corso le indagini.