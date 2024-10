Il 2023 vede 226 località italiane marine e lacustri che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu per la qualità dell'ambiente, 16 in più rispetto allo scorso anno , quando se ne contavano 210.

Quest'anno i nuovi ingressi sono stati 17, mentre 1 il Comune non confermato.

Tra le 226 località italiane insignite del premio - attribuito dalla ong internazionale per l'educazione alla sostenibilità Fee (Foundation for Environmental Education), con sede in Danimarca e presente in 81 paesi - ci sono 458 spiagge, l'11% delle spiagge premiate a livello globale. Tra le assegnazioni compaiono anche 84 approdi turistici. Le Bandiere sui laghi quest'anno sono 21, con 4 nuovi ingressi.

I criteri utilizzati per stilare la classificazione delle località marine e lacustri più virtuosi sono la pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere e altro.

Le nuove entrate di quest'anno sono Catanzaro (Calabria); Rocca Imperiale (Calabria); San Mauro Cilento (Campania); Gatteo (Emilia Romagna); Laigueglia (Liguria); Sorì (Liguria); Sirmione (Lombardia); Toscano Maderno (Lombardia); Porto San Giorgio (Marche); Termoli (Molise); San Maurizio D'Opaglio (Piemonte); Verbania (Piemonte); Gallipoli (Puglia); Isole Tremiti (Puglia); Leporano (Puglia); Vieste (Puglia); Orbetello (Toscana). Non è stata confermata quest'anno la Bandiera Blu a Cattolica (Emilia Romagna).

La Liguria raggiunge 34 località con 2 nuovi ingressi, la Puglia conquista 22 riconoscimenti con 4 nuovi Comuni.

Troviamo poi con 19 Bandiere: la Campania e la Toscana, entrambe con un nuovo ingresso; la Calabria con due nuove Bandiere Blu. Le Marche arrivano a 18, con un nuovo ingresso. La Sardegna conferma 15 località: le bandiere sventolano sui litorali di Badesi, Castelsardo, Sorso, Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d'Agultu e Vignola, La Maddalena, Palau, Budoni, nel nord Sardegna che ottiene i due terzi dei riconoscimenti. Poi ancora, a Oristano, Tortolì e Bari Sardo in provincia di Nuoro, Quartu Sant'Elena e Sant'Antioco al sud. Per quanto riguarda gli approdi, l'Isola ne perde uno, passando dunque da nove a otto. Non è infatti stato riconfermato il porto turistico comunale di Palau. Restano in lista invece il Porto di Santa Teresa Gallura, Cala Gavetta (La Maddalena), Marina dell'Orso di Poltu Quatu (Arzachena), Marina di Porto Cervo (Arzachena), Marina di Portisco (Olbia), Porto Turistico di Castelsardo al nord, Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese in provincia di Nuoro e solo uno al sud, Marina di Capitana, sul litorale di Quartu Sant'Elena.

L'Abruzzo resta a 14, la Sicilia a 11, il Lazio a 10, invariate anche le 10 bandiere del Trentino Alto Adige.

Soo state premiate 9 località in Emilia Romagna con un'uscita e un nuovo ingresso e riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località; si registrano 2 nuovi ingressi in Piemonte che ottiene 5 Bandiere; il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell'anno precedente. La Lombardia sale a 3 Comuni Bandiera Blu, con due nuovi ingressi, il Molise conquista 2 Bandiere con un nuovo Comune.