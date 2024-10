Sono 15 le new entry nella lista delle località costiere che hanno ottenuto la Bandiera blu 2021 della Fee. Sono Comuni che si trovano nel Centro Italia e nelle Isole e in alcuni casi come per la Campania e la Puglia hanno consentito di scalare posizioni in classifica.

L'elenco è stato annunciato dalla ong internazionale durante una conferenza via web con i sindaci vincitori. Fra le località anche Aglientu (Sassari).

Le bandiere blu per le altre regioni sono invece: Abruzzo (Francavilla al Mare, Pescara, Martinsicuro), Calabria (Diamante, Santa Maria del Cedro), Campania (Camerota), Lazio (Fondi, Minturno), Marche (Altidona), Puglia (Bisceglie, Monopoli, Nardò), Sicilia (Roccalumera, Modica).

Per i porti turistici le Bandiere blu sono state assegnate in Basilicata a Marina di Policoro (Policoro), in Friuli Venezia Giulia a Portopiccolo Marina (Duino-Aurisina), in Liguria al Porto di Bordighera (Bordighera), in Puglia al Porto turistico Marina Resort "Bisceglie Approdi" (Bisceglie), in Sicilia a Capo D'Orlando Marina (Capo D'Orlando), in Veneto a Marina Resort Portobaseleghe (San Michele al Tagliamento).