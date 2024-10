La Commissione dell'Unione Europea sblocca i fondi comunitari. Disco verde ad un maxi-finanziamento pari a 45 milioni di euro per le infrastrutture in Sardegna. Oltre due milioni e mezzo di metri in fibre ottiche significano una impressionante quantità di nuovi servizi per oltre 250 comuni, circa un milione di sardi e tanti uffici pubblici. La scelta digitale dovrebbe rappresentare per l'isola una impetuosa possibilità di sviluppo, con un'ampia gamma di prezioseinformazioni che riducono notevolmente il gap nei confronti di altre regioni della UE.