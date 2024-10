Nella mattinata odierna gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siniscola hanno tratto in arresto il milanese G. R., personal trainer, per il reato di spendita e introduzione di monete falsificate.

Allertati dai proprietari del locale per il modus operanti dell’uomo, attualmente in vacanza a San Teodoro e frequentatore del locale denominato "La Luna", gli agenti di Polizia hanno perquisito il personal trainer e hanno trovato una banconota falsa da 50 euro.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare altre banconote false per un totale di oltre mille euro. Il 34enne è stato accompagnato presso la sua abitazione di San Teodoro in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.