Ieri notte, 21 agosto, a Ilbono, i Carabinieri hanno arrestato un commerciante di sughero e legname di 45 anni, Luigi Urrai, pregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della repubblica presso il tribunale di Lanusei.

L’uomo dovrà scontare una pena di 4 anni e 9 mesi di carcere.

Il 45enne è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata, accusato di aver distratto, occultato, dissimulato, distrutto, dissipato in tutto o in parte i suoi beni.

L’uomo, inoltre, è stato inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale per 10 anni e sospeso dall’esercizio degli uffici direttivi presso qualsiasi impresa per altrettanti anni.