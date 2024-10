“BanarImmagini” è il titolo della mostra che sarà inaugurata mercoledì 8 agosto alle 18.00, nella cornice di Palazzo Solinas a Banari. Un’esposizione resa possibile grazie a FotografidiSardegna di concerto con l’Amministrazione comunale guidata da Antonio Carboni e la Pro loco presieduta da Luciana Sassu.

Un lavoro portato avanti dall’Associazione no profit che ha avuto la possibilità di trascorrere alcune giornate nel piccolo centro del Meilogu, entrando in contatto con i suoi abitanti e ammirando il suo territorio comunale. Un reportage fotografico che ritrae attimi di vita quotidiana e angoli di natura veramente incantevoli.

Come scrive FotografidiSardegna: «La scoperta, per chi non conosceva questo luogo, è stata quella di trovare una comunità capace di offrire il dono dell’ospitalità facendo sentire il forestiero non ospite ma amico di sempre».

Gli scatti fotografici che saranno esposti appartengono a fotografi di livello come Giampaolo Manca, Regina Usai, Pasquale Tanda, Stefania Lecca, Rita Bacchiddu e Roberta Puddu.

L’esposizione sarà visitabile sino al 24 agosto dalle 18.00 alle 20.00. Nelle giornate di giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 la mostra potrà essere visitata dalle 18.00 alle 23.00. Dal 25 in poi, le fotografie saranno ospitate nei locali del ristorante “Sa Casara”.