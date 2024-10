Ieri pomeriggio (8 agosto) è stata inaugurata a Palazzo Solinas, la mostra fotografica "BanarImmagini", promossa da FotografidiSardegna di concerto con l'Amministrazione comunale di Banari e la Pro loco.

Alla cerimonia hanno presenziato il Sindaco Antonio Carboni, la Giunta comunale, la Presidente della Pro loco Luciana Sassu e un pubblico numeroso che ha potuto ammirare i 41 scatti fotografici, rigorosamente in bianco e nero, realizzati da alcuni fotografi dell'Associazione no profit.

Una serie di istantanee che ritraggono alcuni scorci del paese del Meilogu, famoso per la sua trachite rosse, e alcuni momenti della vita quotidiana. Il Sindaco Carboni ha voluto spendere due parole di ringraziamento e di elogio per quest'iniziativa che viene dopo quattro giorni dopo quella de "Il ritratto di gruppo più grande del mondo" di Marco Ceraglia. Una mostra che, secondo il primo cittadino, consentirà di conoscere nel miglio modo possibile le immagini, persone, luoghi, spazi del paese, alcuni dei quali sconosciuti.

La mostra, curata da Giampaolo Manca, potrà essere visitata sino al 24 agosto dalle 18.00 alle 20.00. Nelle giornate di oggi (giovedì 9), domani 10 e sabato 11 agosto, la stessa rimarrà aperta dalle 18.00 alle 23.00. Dal 25 agosto in poi, il tutto si trasferirà nei locali del ristorante “Sa Casara”. In autunno le stampe verranno donate agli abitanti che si sono prestati per i ritratti e all'Amministrazione comunale.