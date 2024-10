Il Comune e la Pro loco di Banari vogliono fare le cose in grande in vista della decima edizione di “Carrelas in Festa”, l’ormai consolidata manifestazione culturale dedicata alle tradizioni e all’enogastronomia che anima le vie del famoso paese della trachite rossa.

A questo proposito sono già a disposizione i moduli di adesione per gli espositori che potranno essere ritirati e consegnati il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 nella sede della Pro loco sita nei locali dell’ex-scuole.

Gli espositori esterni potranno scaricare il modulo dal sito istituzionale www.comune.banari.ss.it oppure richiederlo all’indirizzo di posta elettronica carrelasinfesta@outlook.it. Maggiori informazioni al numero di telefono 3395469324.