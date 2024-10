L'Amministrazione comunale di Banari ha comunicato alle aziende agricole e agli allevatori locali che, a partire da domani 3 agosto, si potrà attingere l'acqua dal pozzo comunale di via La Marmora, dal lunedì' al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Il limite fissato per utente sarà di 500 litri giornalieri che dovranno essere destinati per un uso non alimentare.