Dodici giorni di lavori incessanti per riaprire il tratto della 41 bis, dopo il cedimento del ponte sul Rio Banzos che ha isolato il paese di Banari. Ricostruzione in tempo record, da parte dell’impresa ozierese incaricata dalla Provincia di Sassari, per ricostruire la parte crollata del ponteche collega Banari a Siligo.

Il ripristino è temporaneo, per consentire la riapertura della strada in sicurezza, ma il ponte dovrà essere sostituito. La Provincia ha già avviato la progettazione della nuova opera che dovrà essere in grado di contenere la portata del fiume, e ora è al lavoro per reperire i fondi necessari alla costruzione della struttura.

Intanto la Provincia è intervenuta riparando il ponticello esistente: dopo le verifiche statiche già teoricamente simulate, ieri sono state effettuate le prove di carico sulla struttura, utili al collaudo definitivo e alla conseguente riapertura, oggi, della strada provinciale.

“Sono stati giorni di grande apprensione e difficoltà per il Meilogu e per il paese di Banari.- ha sottolineato l'amministratore straordinario della Provincia Pietro Fois - Ci auguriamo che, grazie alla celerità con la quale abbiamo reperito i fondi per la progettazione della nuova opera d'arte, la sua ricostruzione avvenga in tempi rapidi”.