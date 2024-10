L’Amministrazione comunale di Banari guidata dal Sindaco Antonio Carboni ha deciso di promuovere per domenica 11 novembre una gita a Nuoro in occasione dell’edizione 2018 di “Autunno in Barbagia-Cortes Apertas”.

La quota di partecipazione è stata fissata in 5 euro. Per le iscrizioni è possibile rivolgersi all’operatrice sociale, la dottoressa Lara Murgia, entro lunedì 5 novembre.