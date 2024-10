I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, ieri pomeriggio, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, sono intervenuti a Banari per un aggressione con arma bianca portata da un 50enne affetto da disturbi psichici ad un vicino di casa.

L’uomo, denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Bonorva per lesioni e porto abusivo di arma da taglio, ha aggredito il proprio vicino di casa, un pensionato originario di Sorso, colpendolo più volte con un coltello a serramanico: gli altri vicini, allarmati dalle urla, hanno chiesto l’intervento del 112 ed i Carabinieri sono intervenuti prontamente facendolo desistere, disarmando l’aggressore ed evitando così eventuali ferite letali.

Il personale del 118 successivamente ha preso in carico l’uomo per un trattamento sanitario obbligatorio, mentre il ferito veniva ricoverato per le medicazioni opportune (ferite tutte superficiali).