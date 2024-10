Nel primo pomeriggio di oggi, la Guardia Costiera di Porto Torres ha trasporto a terra un bambino ferito alla testa mentre era in visita sull'Isola dell'Asinara.

Intorno alle 14:00 la Sala operativa della Capitaneria ha ricevuto la richiesta di soccorso e immediatamente ha inviato un’unità SAR specializzata nella ricerca e soccorso, con a bordo anche il personale del 118.

Raggiunto l'ormeggio di Cala Reale, gli uomini della Capitaneria di Porto hanno prontamente provveduto a trasbordare il bimbo infortunato per le prime cure, unitamente al resto della famiglia, per dirigere velocemente nel vicino porto di Stintino, dove il piccolo è stato immediatamente trasportato al Pronto Soccorso di Sassari per i successivi accertamenti clinici.