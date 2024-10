Un bambino di 4 anni ha rischiato di annegare questa mattina poco prima delle 12 nella piscina di un residence di Stintino.

Il piccolo è stato immediatamente soccorso ed è stato allertato il 118.

Sul posto è intervenuto l'elicottero dei vigili del fuoco con a bordo il medico rianimatore.

Il bimbo è apparso in condizioni non gravi ma è stato trasportato con il velivolo al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, per ulteriori controlli e accertamenti da parte della struttura medica.