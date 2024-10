Ha dato un morso a un panino ma a causa di un frammento metallico al suo interno si è ferito. Un bambino di 8 anni, residente a Pula, è stato ferito da un frammento metallico nascosto all’interno di un panino.

Il piccolo è stato medicato in ospedale per un piccolo taglio in bocca causato proprio dal metallo che ha masticato.

La madre, che ha avvertito i carabinieri segnalando l’episodio, ha raccontato di aver acquistato il panino in un market di Pula.

I militari hanno individuato il panificio cagliaritano che lo ha prodotto, ora il titolare rischia una denuncia per lesioni colpose.

