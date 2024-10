Sembra una pubblicità, ma è la realtà di questi giorni, che è messa in scena dagli stessi residenti-cittadini a Sant’Elia, dove tra le vie del quartiere c’è davvero di tutto: non solo erbacce, ma anche rifiuti e tanto altro.

Così, dopo il volantinaggio dei cittadini-volontari, si è sparsa la voce ed è stata messa in atto una vera e propria azione degna di elogio: anche i bambini, insieme ai genitori, a raccogliere vetro, plastica, riconsegnando al quartiere strade e angoli semi-nascosti inizialmente stracolmi di spazzatura. Un bellissimo gesto di senso civico che premia chi vuole spesso adoperarsi e cambiare le cose che non vanno.

Sui social il tam-tam

"Gratis? "Ma siamo matti?", "Mica ci abito" ",Che gente caddozza (sporca), "A Sant'Elia sono tutti uguali" "Eh però non siamo tutti così". Magari dovremo smettere di parlare e seguire tutti l'esempio di un bambino di 5anni. Che oggi insieme alla mamma,al papà ed a pochi cittadini di Sant'Elia, hanno indossato la pettorina verde,un paio di guanti e hanno preso in mano picco e pala e si sono messi a pulire lo schifo per rendere migliore noi stessi e soprattutto il quartiere. Insieme magari potremo fare molto di più”.