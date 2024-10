La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà M.B.,38enne e la moglie M.S.A.,24enne, entrambi di nazionalità indiana, ma residenti in un comune della provincia di Cagliari, responsabili del reato di abbandono di minori.

Un privato cittadino ha chiamato al 113, richiedendo l’intervento della Polizia per la presenza all’interno di un’autovettura, parcheggiata nella centralissima Via Cesare Battisti, di una bambina in tenera età.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della squadra Volante, che ha notato la presenza del cittadino che ha richiesto l’intervento ed i genitori della bambina.

Secondo quanto riferito ai Poliziotti, la piccola di 5 anni seduta nel seggiolino posto nei sedili posteriori, sarebbe rimasta per circa una mezz’ora da sola sull’autovettura con tutti i finestrini chiusi ad eccezione del finestrino anteriore lasciato leggermente aperto.

I genitori, invece, hanno riferito di essersi assentati il tempo strettamente necessario per fare un acquisto in un negozio nelle immediate vicinanze, lasciando per non più di 10-15 minuti la piccola intenta a giocare con un cellulare, senza tuttavia fornire giustificazioni esaustive a tal proposito.

Dai successivi controlli è anche emerso che il veicolo di proprietà del padre, risultava essere privo di copertura assicurativa obbligatoria, in quanto scaduta e mai rinnovata e di non aver mai convertito la patente di guida, conseguita nel paese di origine, in quella italiana secondo i termini previsti dalla legge e pertanto sprovvisto di titolo di guida valido per il nostro paese.

Gli agenti nell’immediatezza constato che la minore versava in buone condizioni di salute, al termine degli accertamenti e dopo aver proceduto alla notifica dei verbali per le sanzioni al C. di S., i genitori accompagnati presso gli Uffici della Questura, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in quanto responsabili in concorso del reato di abbandono di minore.