Nella tarda serata di ieri, una bambina di 11 anni, in imminente pericolo di vita per una grave patologia, è stata trasportata d'urgenza da Olbia a Roma con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare.

Il velivolo, uno degli assetti della Forza Armata pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità, è decollato dall'Aeroporto di Ciampino su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare, interpellata dalla Prefettura di Nuoro.

Una volta giunto nel capoluogo sardo ha imbarcato la giovane paziente e una equipe medica per l'assistenza sanitaria durante il volo. L'aereo è decollato alle 22 circa alla volta di Ciampino, dove è giunto dopo un volo di cinquanta minuti.

Da lì la giovane è stata trasportata urgentemente all'Ospedale "Bambino Gesù" per ricevere i trattamenti necessari. Il mezzo aereo è l'unico in grado di garantire la necessaria tempestività per questo tipo di missioni, soprattutto dalle isole.

L'Aeronautica Militare, attraverso i suoi Reparti di volo, mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità e in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica.

Sono centinaia gli interventi di questo tipo ogni anno da parte dei velivoli dell'Aeronautica Militare, mezzi sempre pronti al decollo e che hanno la capacità di imbarcare equipe ed apparecchiature mediche e sanitarie specifiche, come ad esempio le culle termiche, o addirittura l'ambulanza con il paziente a bordo, come nel caso dei velivoli della 46.ma Brigata Aerea di Pisa.