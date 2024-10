"Ballus" è l'evento che da diversi anni caratterizza uno degli appuntamenti più importanti dell'estate in Sardegna.



Le voci dei popoli, le danze, i colori e le culture del mondo, fioriscono nello splendido scenario di Santa Maria, a Uta, richiamando migliaia di persone che assistono, senza andare via fino all'ultimo minuto, ad un grande spettacolo minuziosamente organizzato, con collaudata maestria dalla Pro Loco e da un esercito di collaboratori - amici che ruotano intorno all'infaticabile Romano Massa, direttore artistico e presidente dell'Associazione Turistica.





La 17^ edizione dell'Incontro internazionale del Folkore si apre con la giornata dell'accoglienza martedì 1 agosto e la festa di benvenuto, con la presenza delle formazioni che animeranno il tour 2017: Lettonia, Perù, Sri Lanka, Croazia, Messico, Thailandia e Argentina.



Mercoledì 2 agosto le esibizioni dei gruppi internazionali si alterneranno a quelle proposte dai Gruppi Folk Pro loco e Santa Giusta di Uta, introdotti da Emanuele Garau.



Novità di questa edizione la serata musicale in programma giovedì 3 agosto, con Ballus in Festa, con le canzoni e l'intrattenimentodi Giuliano Marongiu, Massimo Pitzalis, Cecilia Concas, Laura Spano, Gianbattista Longu e il gruppo Incantos .

Una delle serate più attese è quella di venerdì 4 agosto, dedicata a Pichiadas, suoni e voci del ballo popolare in Sardegna, con i protagonisti della tradizione sarda e le diversa tipologie di accompagnamento musicale, in armonia con le coppie in costume provenienti dai diversi centri dell'isola. Presenta: Roberto Tangianu. Ospite d'onore: Ignazio Erbì. Durante la serata sarà assegnato il Premio "Tziu Adamu Billai".





Gran Finale sabato 5 agosto con la serata di Gala condotta da Giuliano Marongiu, preceduta dalla parata del folklore che attraverserà le vie del paese con la partecipazione di tutti i gruppi internazionali, gruppi folk e maschere tradizionali della Sardegna, Tamburini e Trombettieri 'Sa Sartiglia' di Oristano.



Particolarmente spettacolare, come sempre, il momento conclusivo del Gala Internazionale del Folklore.



Videolina e Sardegna Live documenteranno gli eventi con speciali televisivi, interviste, rassegne.



Ballus in tour fará tappa a Villa San Pietro il 28 luglio e a Ussana il 6 agosto.



Ingresso libero.