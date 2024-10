“Una gioia proporzionale alla responsabilità che i miei concittadini mi hanno dato”. Mario Bruno commenta così, sul suo profilo Facebook, il risultato elettorale che lo ha visto vincere il ballottaggio con 9.893 voti, il 56,7%, contro Maria Grazia Salaris, sostenuta da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Ncd e Psd'Az, che ha ottenuto 7.531 preferenze, il 43,22%.

Bruno, il candidato di Sinistra Civica, Per Alghero con Mario Bruno, Upc e Udc, è dunque il nuovo sindaco della città catalana.

“Ci sono con tutto me stesso, insieme a voi. Il mio impegno da oggi sarà al 100% a favore di ogni algherese, per far crescere e migliorare insieme la città. Alghero si aprirà alle altre città e recupererà la sua vocazione. Cominceremo con grinta ad affrontare i mille problemi, vi terrò sempre aggiornati e spesso vi chiamerò a condividere le soluzioni.”

L’affluenza alle urne è stata del 45,6%. Da sottolineare, che fra gli elettori, la presenza di Giovannina Pistidda di 106 anni (è nata il 23 gennaio 1908) che ha votato nella scuola media di via De Biase.