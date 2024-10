L’associazione “Tundu su Ballu”, a conclusione del suo nono anno del corso di danze tradizionali sarde, organizza una giornata di festa al parco di Sedda ‘e Ortai presso il monte Ortobene, L’appuntamento è per domenica 9 giugno, dalle 11:30.

La scuola di ballo “Tundu su ballu” nasce nel 2015 con l’intento lo scopo di divulgare la tradizione del ballo tradizionale nella sua forma più pura e semplice. Nasce così un corso che accoglie tutti coloro che hanno piacere di imparare a ballare senza però volersi prendere l’impegno di un gruppo folk. Nella scuola vengono insegnati tutti i balli della Sardegna, organizzando anche gemellaggi con i ballerini dei paesi di appartenenza al ballo stesso, creando delle occasioni di scambio culturale tra comunità differenti della nostra isola. La scuola accoglie anche i bambini da 6 anni in su per farli appassionare già da piccoli alla tradizione della nostra danza tradizionale.

Per quanto riguarda l’evento del 9 giugno, la mattina si partirà con l’animazione e l’intrattenimento sportivo a cura dell’associazione pallacanestro “Sirbones – Nuoro”, quindi dopo la pausa pranzo l’animazione per bambini, con giochi di legno della tradizione sarda ed europea e in contemporanea giochi di inglese per adulti e bambini a cura dell’associazione “Speaka”.

A seguire, dalle 18, intrattenimento per tutti con il gruppo Ballade ballade bois, il gruppo musicale che eseguirà balli di tutta la Sardegna.

La pausa pranzo sarà garantita per tutti grazie al chiosco dell’associazione “Tundu su Ballu” che preparerà panini, patatine e bibite.