I carabinieri di Quartu Sant'Elena hanno denunciato per false dichiarazioni all'Autorità giudiziaria un giovane sardo per avere dichiarato il falso durante l'interrogatorio a sommarie informazioni relative al ritrovamento del cadavere di Liudmila Volkova, ballerina russa trovata morta in una abitazione nel quartiere di Pitz'e Serra il 15 agosto scorso.

Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena hanno, al momento, permesso di appurare come dietro alla morte accidentale (overdose) della giovane russa, tossicodipendente, "vi sarebbe un fatto preveduto come delitto doloso dal codice penale, tanto che l'ipotesi di reato per cui si procede è quella di morte come conseguenza di altro delitto".

Le indagini sono tuttora in corso per scoprire chi abbia venduto lo stupefacente alla giovane russa.Le dichiarazioni rese dalle numerose persone sentite dai carabinieri sono al vaglio del pm Rosanna Allieri.