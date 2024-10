Soluzione in arrivo per la balenottera spiaggiata a Platamona, sul litorale di Sassari, dal 17 novembre scorso. Nella seduta di Giunta in programma questo pomeriggio, l'assessora all'Ambiente Donatella Spano porterà un provvedimento ad hoc contenuto - secondo quanto appreso dall'ANSA - in una delibera più ampia sugli ecocentri. Il problema è stato sollevato anche nell'Aula del Consiglio regionale dove è in discussione la manovra 2018 da 7,7 miliardi di euro. Un emendamento di Roberto Desini (PdS) proponeva un finanziamento di 35mila euro per il Comune di Sorso destinato alla rimozione e allo smaltimento della carcassa.

Emendamento ritirato su richiesta del presidente della commissione Bilancio, Franco Sabatini, per l'impegno manifestato dalla Giunta di intervenire con celerità.

"Il cetaceo giace sulla spiaggia da parecchio - ha osservato l'assessora in Aula - le procedure per lo smaltimento sono complicate, ci sono stati rimbalzi di responsabilità. Occorre inquadrare il caso nell'ambito della gestione dei rifiuti".

Questo pomeriggio sarà chiaro quanto la Giunta intende investire per risolvere il problema: la somma, comunque, non potrà distanziarsi troppo da quella proposta nell'emendamento.