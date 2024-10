Cento mila euro per rilasciarla in mare e affondarla: è la cifra richiesta al Comune di Sorso per la balena di 17 metri d un peso di 17 tonnellate, che da ormai un mese si trova spiaggiata a Platamona.

L’amministrazione comunale sta cercando tutte le alternative, ma ovviamente spendere una cifra di quel tipo rischierebbe di mettere in crisi il bilancio comunale.

Scartata dunque la prima ipotesi, è arrivata la seconda: dopo una conferenza di servizi tra 17 enti, è stato deciso che verrà fatta a pezzi e sotterrata in un terreno comunale. La carcassa prima sarà sezionata. La cifra per tutta questa operazione è di circa 30 mila euro.

Video di Giovanni Andrea Piana