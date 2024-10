Ieri sera un dirigente medico del carcere di Badu 'e Carros è stato aggredito da un detenuto nel reparto di infermeria durante una visita medica.

Il medico è stato pestato con violenti pugni al viso. Soltanto dopo alcuni minuti è stato possibile bloccare l'azione violenta del detenuto. A denunciare il fatto è stato il coordinatore regionale Uil penitenziari, Michele Cireddu.

"Purtroppo episodi del genere si ripetono con troppa frequenza. Dopo le sollecitazioni della Uil, il Dipartimento aveva ribadito l'esigenza di allocare i detenuti responsabili di aggressioni agli operatori penitenziari in sezioni più stingenti, ma nonostante questo il Provveditorato della Sardegna non ha ancora intimato alle direzioni di ottemperare alle disposizioni.

Il personale di Nuoro – ha continuato il sindacalista - sta sostenendo una situazione che non è delle migliori, solo grazie con la grande professionalità e con lo spirito di sacrificio". "Basti pensare - ha continuato il sindacalista - al servizio di sentinella svolto all'interno di un cantiere: il personale che svolge la sorveglianza armata è costretto a respirare le polveri dei lavori di ristrutturazione e deve sottostare per diverse ore sotto il sole cocente. Abbiamo chiesto almeno di climatizzare le garitte per evitare malori da parte del personale, l'amministrazione purtroppo si è dimostrata distante anche in questa situazione".