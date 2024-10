I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari nell’ambito dei servizi finalizzati a contrastare spaccio e coltivazione di droga, a Badesi, hanno arrestato Pietro C., 48enne sassarese, per coltivazione di cannabis indica.

A seguito di indagini mirate, i Carabinieri della Compagnia di Tempio e quelli del Nucleo Investigativo di Sassari hanno individuato, all’interno di un’ampia cantina dell’abitazione dell’arrestato, una vera e propria serra organizzata con una ventina di lampade alogene mobili, ventilatori e aspiratori industriali.

L’uomo che in passato aveva una piccola ditta per impianti elettrici industriali, aveva quindi realizzato una vera e propria serra che attualmente contava circa 200 piante di cannabis indica, allo stato ancora piccole ma che in due- tre mesi sarebbero ben cresciute e reso bene.