Nei giorni scorsi gli uomini della Guardia Costiera di Porto Torres hanno messo a segno una rilevante operazione di polizia marittima nella spiaggia di Baia delle Mimose, nel litorale del Comune di Badesi, sequestrando oltre un centinaio tra lettini, sdraio e ombrelloni piantati sull'arenile anche la notte, così da "prenotare" un posto in spiaggia per l'indomani.

L'operazione, che è stata preceduta da una minuziosa attività di accertamento, è scattata nella tarda serata del 21 luglio e ha visto la partecipazione di militari del Capitaneria turritana, guidata dal comandante Gabriele Peschiulli, e dell'Ufficio locale marittimo di Castelsardo, che hanno liberato dall'occupazione abusiva circa mille metri quadri di arenile.

Nel dettaglio, i militari hanno rimosso circa 60 ombrelloni e 90 tra lettini, sedie da spiaggia e altri oggetti atti ad occupare un tratto della spiaggia. Le attrezzature sequestrate saranno confiscate e distrutte, come prevede la legge. Durante le operazioni si è formata una folla di curiosi, ma nessuno ha reclamato la proprietà di quanto sequestrato, soprattutto per non rischiare di incorrere in sanzioni.

Proseguirà anche nelle prossime settimane, nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro 2022, l'attività di vigilanza in mare e sulle spiagge per garantire la sicurezza dello svolgimento delle attività balneari e per tutelare il demanio marittimo e l'ambiente marino e costiero da ogni forma di abuso.