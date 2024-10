Gli agenti del commissariato di Alghero hanno arrestato e condotto ai domiciliari una donna per il reato di tortura.

Il provvedimento del gip presso il Tribunale di Sassari è stato emesso al termine di un'indagine partita da un intervento della polizia dopo una segnalazione di maltrattamenti nei confronti di una persona anziana, costretta a letto per una semi-infermità.

Gli operatori hanno appurato quello che accadeva all'interno dell'appartamento, dove la donna oltre ad avere la custodia, cura e assistenza della persona anziana, svolgeva l'attività di badante.

La vittima è stata ritrovata seminuda e ricoperta di feci su tutto il corpo.

La donna era stata denunciata in stato di libertà per maltrattamenti, ma in base all'informativa degli agenti e alle testimonianze dei parenti dell'anziano, che hanno confermato le violenze e le minacce gravi dalla badante nell'arco di 5 mesi, il giudice ha deciso per l'ipotesi di reato più grave, quello di tortura, e per la custodia cautelare ai domiciliari.