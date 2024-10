Hanno scippato una anziana di 80 anni e sono stati subito rintracciati dalla polizia. Due baby criminali di 16 e 14 anni sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile per furto.

I due ieri sera hanno avvicinato l'anziana in via Caboni a Cagliari e con un movimento veloce e violento le hanno portato via la borsa che conteneva denaro ed effetti personali. Sono quindi fuggiti, mentre alcuni passati soccorrevano la vittima e, contemporaneamente, segnalavano quanto accaduto al 113, fornendo una descrizione. Gli agenti, già impegnati in zona per i servizi antirapina, sono subito arrivati in via Caboni e si sono messi all'inseguimento dei due minorenni che si erano allontanati a piedi.

La rocambolesca fuga è proseguita lungo la scalinata della Basilica di Bonaria, poi a bordo di un bus dove i baby criminali si sono anche spartiti il bottino, e infine in viale Colombo. Uno dei due è stato bloccato dagli agenti vicino ad alcuni chioschi per la vendita di ricci, il secondo è stato rintracciato poco dopo. I due, messi alle strette, hanno collaborato con la polizia consentendo di recuperare tutta la refurtiva.

La Procura ha disposto l'accompagnamento del sedicenne nel Centro per minorenni di Quartucciu, il più piccolo è stato, invece, affidato a una comunità protetta.