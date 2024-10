Al via l’undicesima edizione dell”’Hd Day (Harley Davidson) for Christmas”, una manifestazione di beneficenza rivolta ai bambini bisognosi. Circa 200 bikers vestiti da “Babbo Natale” e provenienti da ogni parte della Sardegna si sono radunati in via Manno e piazza Roma, dove poco fa sono partiti per la consegna dei doni destinati ai bambini indigenti delle città di Carbonia, della frazione di Cortoghiana, Gonnesa e Iglesias.

L’evento è stato organizzato dall’associazione sportiva Group Vanguard con il patrocinio del Comune di Carbonia, la partecipazione di alcune aziende della città, la collaborazione della Caritas, della Croce Rossa e dei Servizi Sociali dei vari Comuni interessati. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’evento “Natale Insieme”, organizzato dal 14 al 24 Dicembre 2019.

All'evento è presente, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, il presidente del Consiglio Comunale Daniela Marras, al quale è stata consegnata una targa di ringraziamento da parte dell'associazione sportiva Group Vanguard.