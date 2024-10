Gli esercizi commerciali non dovranno versare il canone per l'occupazione di suolo pubblico, perché ai 6 mesi garantiti dal Governo sono stati aggiunti ulteriori 6 mesi, coperti da risorse dell’Amministrazione Comunale di Cagliari. Verrà anche esteso il sostegno ad altre categorie per ora escluse dal Governo centrale.

In Giunta è stato deliberato di proporre al Consiglio Comunale l'azzeramento della Cosap per il 2020. Gli esercizi commerciali non dovranno versare il canone per l'occupazione di suolo pubblico, perché ai 6 mesi garantiti dal Governo la Giunta guidata da Paolo Truzzu ha aggiunto 6 mesi garantiti con risorse dell'Amministrazione di Cagliari. Lo annuncia su Facebook il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu spiegando che è stato anche deciso "di estendere il sostegno ad altre categorie escluse dal governo".

Anche ambulanti, mercati all'aperto e parco giochi-giostre, attivi ai primi di marzo, pagheranno solo sei mesi di Cosap, “un piccolo gesto concreto per favorire così la ripresa delle attività economiche e del lavoro dopo l'emergenza sanitaria – ha osservato il primo cittadino di Cagliari - sono certo che la settimana prossima il Consiglio comunale di Cagliari approverà la nostra proposta all'unanimità".

