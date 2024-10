Diverse le lamentele in azienda da parte degli autisti dell’Arst, sempre più frequenti gli episodi in cui a bordo dei mezzi in partenza da piazza Matteotti e viceversa, c’era chi si divertiva ad azionare il freno di emergenza dell’autobus.

Così, dopo la denuncia ai carabinieri da parte della direzione di via Zagabria dell’azienda trasporti Arst, i militari dell’Arma hanno deciso di approfondire la faccenda.

Quel giovanotto “terribile” riusciva sempre a scappare e a creare dei disagi non indifferenti, ma alla fine i Carabinieri gli hanno teso una trappola: dopo l’ennesima bravata con tanto di maniglia di emergenza azionata inutilmente, il minorenne di Villa san Pietro è stato acciuffato.

Le sue ripetute azioni ignobili gli costeranno caro: una denuncia alla Procura dei minorenni per interruzione di pubblico servizio.