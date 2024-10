Nella notte appena passata, un grosso incendio si è sviluppato a Villacidro in località Figu Niedda, all’interno dell’azienda agricola gestita dai fratelli Marco Sanna e Luca Maria di San Gavino Monreale.

Tragico il bilancio.

Sono stati completamente bruciati 4mila balle di fieno, un tratto fiat f130 e due trattori john deere.

Soltanto due ore più tardi, i vigili del fuoco, sono riusciti a spegnere le fiamme.

Le indagini sono in corso e i danni in via di quantificazione.