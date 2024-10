Paura questa sera in via Is arroccheddas, a Serdiana, dove un tecnico della Liquigas, mentre era intento ad effettuare una riparazione su un impianto, è stato improvvisamente avvolto da una fiammata.

L’operaio ha riportato ustioni sul volto e sulle mani: sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco della squadra 1A da viale Marconi e gli operatori del 118, i quali hanno accompagnato il poveretto in ospedale.