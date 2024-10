Gianfranco Apicerni, il postino del programma “C’è posta per te”, condotto con grandissimo successo da Maria De Filippi su Canale 5, non è di certo passato inosservato al centro di Tortolì.

Ieri, curiosi e appassionati della trasmissione del sabato sera si sono fermati per un attimo nel vedere il postino passeggiare per il centro ogliastrino con la sua bicicletta.

A chi è stata consegnata la busta? Chi è stato invitato al programma?

Lo scopriremo nella nuova stagione di “C’è posta per te”. La prima puntata è fissata per sabato 11 gennaio 2020, sempre in prima serata su Canale 5.