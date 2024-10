Sui bacini italiani continuano a mantenersi marcati gradienti barici al suolo come conseguenza di un passaggio frontale nord-atlantico che, nell’arco della giornata odierna, domenica 9 dicembre, sta attraversando il territorio nazionale e ne influenzerà il meteo per oggi e per domani, lunedì 10. La Sardegna in particolare sarà, nel bacino centrooccidentale del mediterraneo, tra le zone interessate dai maggiori gradienti barici al suolo. E' quanto comunicato dalla protezione civile.

Nello specifico, nella giornata di oggi si segnala una ventilazione forte nord-occidentale su vaste parti della regione, con le zone costiere e quelle in prossimità’ dei rilievi ad essere maggiormente interessate. Rinforzi fino a burrasca o burrasca forte riguarderanno i settori settentrionali e orientali dell’isola, con possibili mareggiate sulle coste esposte della Sardegna settentrionale e occidentale. Inoltre per la giornata di domani continuerà la ventilazione nord-occidentale forte specie in prossimità’ delle coste e dei rilievi. Rinforzi a burrasca interesseranno specialmente le coste settentrionali e occidentali. Ventilazione in graduale generale attenuazione nell’arco del pomeriggio a partire dai settori orientali. Mareggiate possibili sulle coste esposte della Sardegna settentrionale e occidentale fino alla serata.