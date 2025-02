"Oggi ho partecipato alla prima riunione del Tavolo tecnico regionale permanente delle Associazioni Oncologiche, noto come Assieme per la Rete Oncologica Regionale. Si tratta di un momento significativo che segna l'inizio di una proficua collaborazione tra le istituzioni responsabili della gestione sanitaria e i pazienti stessi, protagonisti diretti del percorso di malattia e cura". L'Assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi, ha annunciato ufficialmente l'avvio di questa iniziativa che coinvolge 20 associazioni selezionate attraverso un'apposita procedura lanciata dall'assessorato alla Sanità al fine di identificare i soggetti più rappresentativi nel campo del volontariato oncologico.

Secondo quanto dichiarato dall'Assessore, il compito del Tavolo tecnico sarà quello di sviluppare campagne di comunicazione mirate a promuovere la prevenzione primaria e secondaria, nonché a gestire le varie criticità che i pazienti affrontano lungo il percorso di cura, dalla diagnosi al follow-up, con un'ottica di integrazione tra ospedale e territorio. Bartolazzi ha sottolineato l'importanza del ruolo che il Tavolo tecnico avrà nelle attività di informazione, formazione, assistenza, supporto e valutazione della qualità delle strutture e dei percorsi, in stretta collaborazione con le Aziende Sanitarie, al fine di pianificare iniziative come Campagne di Prevenzione, Sportelli Informativi e servizi di aiuto e accompagnamento sia per i pazienti che per i loro familiari.

Durante l'incontro è emerso un costruttivo confronto che ha portato all'identificazione di diverse azioni da attuare immediatamente, tra cui la redazione di un Disciplinare per coordinare le attività delle associazioni all'interno dei tavoli e la creazione di una Carta dei servizi da esporre in ogni struttura ospedaliera. Questo documento conterrà i riferimenti delle associazioni che si occupano dell'assistenza ai malati e alle loro famiglie, offrendo agli utenti la possibilità di trovare le prestazioni specifiche di cui necessitano, come ad esempio trasporto, supporto psico-oncologico, assistenza nella gestione delle pratiche socio-assistenziali e alloggio per i familiari che rimangono accanto ai propri cari ricoverati.