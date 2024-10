Con una deliberazione odierna di Giunta, il Comune di Alghero ha dichiarato lo stato di calamità naturale a causa delle avverse condizioni atmosferiche dello scorso 5 maggio.

Una situazione che, si legge in una nota, ha provocato “Ingenti danni alle colture locali, in particolare a vigneti e oliveti”. A questo proposito gli imprenditori agricoli regolarmente iscritti potranno presentare entro le 12.00 del 17 maggio, all’Ufficio Protocollo del Comune, il modulo di richiesta per l’eventuale risarcimento dei danni causati dall’evento calamitoso.

Quest’ultimo potrà essere scaricato dal sito istituzionale del Comune o ritirato nello stesso Ufficio protocollo. In allegato dovrà essere presentata la copia del documento d’identità del richiedente, il tipo di coltura danneggiata, i mappali delle zone interessate dall’evento e almeno 3 fotografie.

Successivamente sarà cura del Comune inoltrare le domande alla sede territoriale di Sassari di “A.R.G.E.A.” (agenzia per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della Regione Sardegna) che disporrà i sopralluoghi mediante contatti diretti con gli interessati.